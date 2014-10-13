Главарь банковских налётчиков осуждён в Петербурге на 12 лет

В СК РФ уточнили, что общая сумма денег и стоимости имущества, украденных преступниками, превышает 65 млн рублей.

В городе на Неве огласили приговор в отношении главаря преступной группировки Якова Субботы, который вместе с сообщниками совершил серию крупных грабежей десять лет назад. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что в апреле 2012 года под руководством подсудимого банда ограбила ювелирный салон на улице Бабушкина, причинив ущерб в размере более 14 млн рублей. В июле того же года грабителями было похищено свыше 7,5 млн рублей из банка на Московском проспекте. А в августе бандиты ограбили отделение банка на Малоохтинском проспекте, причинив ущерб в размере 1 млн рублей. Группа из семи человек продолжала действовать до тех пор, пока её участников задержали в феврале 2013 года.



В СК РФ уточнили, что общая сумма денег и стоимости имущества, украденных преступниками, превышает 65 млн рублей. Подсудимый свою вину признал, однако заявил, что не имел намерения формировать вооруженную группу и не знал о наличии у сообщников оружия.

Суд приговорил Субботу к 12-ти годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Ранее мы сообщили о том, что суд отправил под стражу подозреваемого в избиении участника СВО в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга