Суд отправил на принудительное лечение петербуржца, выбросившего из окна пасынка-инвалида

Ребенок выжил, благодаря вовремя оказанной помощи.

Невский районный суд Петербурга направил на принудительное лечение мужчину, который выбросил из окна ребенка-инвалида. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд направил мужчину на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.

По версии следствия, вечером 20 ноября 2020 года обвиняемый, находясь в квартире дома 22 по улице Дыбенко, взял на руки ребенка-инвалида и перекинул его через оконный проем лоджии и сбросил с высоты третьего этажа. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Накануне, 24 октября, житель Приморского района выбросил с 9 этажа собаку на глазах у ребенка.

Фото: Piter.tv