Житель Приморского района выбросил с 9 этажа собаку на глазах у ребенка

Полиция проводит доследственную проверку.

Школьница сообщила в полицию о том, что ее отчим выбросил из окна собаку. Теперь полиция проводит проверку по данному факту, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение в МВД поступило 24 октября. Семья ребенка проживает на Туристской улице. По словам заявительницы, в ходе словесного конфликта 39-летний мужчина выбросил из окна на девятом этаже собаку. Животное скончалось от полученных травм.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге оштрафовали владельца овчарки, которая покусала женщину и ее собаку.

Фото из архива Piter.TV