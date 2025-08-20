Обвиняемый в убийстве женщины на Демьяна Бедного отправлен в СИЗО

Несмотря на возражения защитника, судья постановил заключить мужчину под стражу сроком до 18 октября 2025 года.

Калининским районным судом Санкт-Петербурга была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, которому предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("убийство"), пишет spb.aif.ru со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что 1 августа 2025 года в квартире на улице Демьяна Бедного подсудимый нанёс женщине колото-резаное ранение шеи, приведшее к повреждению сонной артерии и щитовидного хряща, отчего та скончалась.

Подсудимого задержали спустя 18 дней после трагедии, 19 августа 2025 года, и в тот же день ему официально выдвинули обвинения. Сам обвиняемый предоставил суду свободу выбора относительно определения меры пресечения, тогда как адвокат выступил против ареста. Несмотря на возражения защитника, судья постановил заключить мужчину под стражу сроком до 18 октября 2025 года.

