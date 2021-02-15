Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении бизнесмена из Всеволожска по делу об убийстве

Обвиняемый в убийстве на Суздальском шоссе бизнесмен из Ленобласти предстанет перед судом Петербурга. Прокуратура утвердила обвинение.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего бизнесмена из Всеволожска. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне этого года обвиняемый находился в подъезде дома на Суздальском шоссе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Между ним и другим мужчиной вдруг началась драка. Обвиняемый нанес ему не менее 5 ударов ножом в грудь и живот, а также не менее 16 ударов в голову.

От полученных повреждений потерпевший скончался в этот же день в больнице.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении уроженца Карелии по делу об убийстве 9 мая.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга