Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении уроженца Карелии по делу об убийстве 9 мая

Мужчина, обвиняемый в смертельной поножовщине, предстанет перед судом. Петербургская прокуратура утвердила обвинение в отношении него.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца Республики Карелия. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в День Победы в этом году обвиняемый выпил и находился у входа в диско-бар на 8-ой линии ВО. Вдруг он стал участников конфликта и нанес не менее двух ударов ножом в шею посетителю.

Потерпевший скончался в больнице. Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.



Ранее сообщалось, что в Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве, совершенном 30 лет назад.

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