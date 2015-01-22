Обвиняемый Смирнов в ходе допроса дал признательные показания.

Обвиняемый в организации убийства в 1998 году на Турухтанных островах дал признательные показания. Об этом рассказали в СК России.

Как ранее сообщалось, первым управлением по расследованию особо важных дел расследуется уголовное дело, возбужденное в июне 1998 года по пп. "е, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму, совершенное группой лиц общеопасным способом). В мае текущего года был задержан организатор убийства Михаил Смирнов, которого заключили под стражу. В апреле и ноябре были задержаны заказчик и пособник совершения преступления, еще двое соучастников к настоящему времени скончались.

Обвиняемый Смирнов в ходе допроса дал признательные показания. Он подтвердил, что именно им было организовано убийство сотрудника одного из заводов Петербурга, расположенного на территории порта.

В июне 1998 года трое соучастников на проезжей части дороги на Турухтанные острова под видом сотрудников милиции остановили автомобиль с работниками завода. Затем, отвлекая внимание пассажиров машины, один из подельников поместил под водительское сидение взрывное устройство, которое посредством радиосвязи они привели в действие после отъезда автомобиля. Один из сотрудников завода скончался на месте преступления.

Расследование продолжается.

Видео: СК России