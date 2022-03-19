Обвиняемый в гибели главы Минцифры Приамурья полностью признал вину

В СК РФ по региону завершают расследование уголовного дела.

Обвиняемый в гибели главы министерства по цифровому развитию и связи Амурской области полностью признал вину. Такое заявление сделали журналисты из "РИА Новостей". В Следственном комитет по региону уточнили, что в настоящее время расследование данного уголовного дела находится на завершающем этапе. Следователи допросили свидетелей и провели необходимые экспертизы. В ближайшее время фигурант дела и адвокаты получат возможность ознакомиться с материалами.

Обвиняемый, который был задержан "по горячим следам", признался, что толкнул потерпевшего в лицо, тот потерял равновесие, при падении ударился головой о бетонную поверхность. пресс-служба СК РФ по Приамурью

Напомним, что уголовное дело по части 1 статьи 111 после смерти Александра Курдюкова в СКР Ф Амурской области возбудили в июле 2021 года. Трагедия произошла 17 июля, когда чиновник вместе с 39-летним обвиняемым находились на отдыхе в пансионате в пригороде Благовещенска. Между мужчинами произошел конфликт. Пострадавший Курдюков был госпитализирован, но скончался в больнице. Обвиняемым в расследовании стал мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин.

Убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался ФСБ.

Фото и видео: РИА Новости, СК РФ по Амурской области