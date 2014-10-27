Убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался ФСБ

Убийца Андрея Драчева явился с повинной к сотрудникам ФСБ.

Правоохранительное ведомство по Хабаровскому краю сообщило о том, что предполагаемый убийца чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева самостоятельно сдался сотрудникам ФСБ.

Задержанный оказался 25-летним жителем Амурска. Изначально молодой человек скрылся с места преступления, но спустя некоторое время решил явиться с повинной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжелого вреда здоровью человека, повлекшим убийство по неосторожности. В настоящее время дело переквалифицировали. Теперь мужчину будут судить за “убийство, совершенное из хулиганских побуждений”.