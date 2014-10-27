Убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался ФСБ

Правоохранительное ведомство по Хабаровскому краю сообщило о том, что предполагаемый убийца чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева самостоятельно сдался сотрудникам ФСБ.
Задержанный оказался 25-летним жителем Амурска. Изначально молодой человек скрылся с места преступления, но спустя некоторое время решил явиться с повинной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжелого вреда здоровью человека, повлекшим убийство по неосторожности. В настоящее время дело переквалифицировали. Теперь мужчину будут судить за “убийство, совершенное из хулиганских побуждений”.
Напомним, что утром 20 августа в массовой драке был убит российский спортсмен Андрей Драчев. Экспертиза доказала, что смерть чемпиона наступила в результате черепно-мозговой травмы. Хабаровский суд заочно арестовал подозреваемого и предложил россиянам 500 тысяч рублей за указание местонахождения преступника или информацию об убийце.