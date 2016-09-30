В Хабаровске после уличной драки скончался чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев

Спортсмен получил черепно-мозговую травму, от которой он скончался в больнице.

В Хабаровске умер чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Он скончался в больнице от травм, которые получил в ходе уличной драки.

Инцидент произошел утром сегодня, 20 августа. В кафе "Галерея" один из посетителей стал провоцировать Драчева, тот предложил выяснить отношения на ринге. В итоге мужчины сошлись в поединке прямо у кафе.

За конфликтом наблюдал охранник кафе, но он не стал вмешиваться в разборку, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на администратора кафе. Девушка добавила, что охраннику сказали не лезть, поскольку драка была один на один.

По данным пресс-службы СК РФ по Хабаровскому краю, Драчев погиб от черепно-мозговой травмы. Портал znak.com сообщил, что правоохранительные органы разыскивают Анара Зиранова. Его подозревают в причастности к избиению Драчева. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерти потерпевшего.

Видео с дракой опубликовали в сети. На кадрах содержатся сцены насилия, поэтому оно не рекомендуется для просмотра несовершеннолетним лицам.

Видео: youtube.com / ДВновости dvnovosti.ru