Украинец Чупрынко не пожал руку иранскому спортсмену на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Иранец хотел поздравить соперника с победой на турнире.

Украинец Иван Чупрынко не пожал руку иранскому спортсмену Амиру Резе Месфорушу на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В весовой категории до 74 кг Чупрынко занял первое место. Иранец завоевал бронзовую медали. На церемонии награждения Месфоруша дважды пытался поздравить соперника с победой, однако украинец демонстративно отмахнулся от спортсмена.

Ранее Матыцин заявил, что санкции в спорте направлены на разрушение самоидентификации России.

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