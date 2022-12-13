Украинец Чупрынко не пожал руку иранскому спортсмену на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Украинец Иван Чупрынко не пожал руку иранскому спортсмену Амиру Резе Месфорушу на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
В весовой категории до 74 кг Чупрынко занял первое место. Иранец завоевал бронзовую медали. На церемонии награждения Месфоруша дважды пытался поздравить соперника с победой, однако украинец демонстративно отмахнулся от спортсмена.
Ранее Матыцин заявил, что санкции в спорте направлены на разрушение самоидентификации России.
Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье
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