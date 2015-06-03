Обвиняемый в ДТП в Благовещенске раскаялся в суде перед близкими погибших

Мужчина заявил, что готов понести максимальное наказание.

Водитель, обвиняемый в ДТП с пятью погибшими и четырьмя пострадавшими в российском городе Благовещенске, в судебной инстанции раскаялся перед родственниками жертв. Мужчина заявил журналистам о том, что считает справедливым максимальное наказание, предусмотренное по уголовной статье, в которой его обвиняют. Речь идет о заключении на 15 лет.

Очень сожалею, страшное злодеяние совершил. Наверное, уже мне с этим жить все время, и бедные родители будут с этим жить. Что я могу сказать им? Они меня проклинают, и я бы делал то же самое. Пусть хотя бы простят в душе, хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли. фигурант расследования

Подозреваемый заметил, что в день смертельной аварии работал с четырех часов утра, а к полудню уже почувствовал усталость, поэтому решил выпить за рулем. Вдвоем со своим знакомым они употребили бутылку водки с объемом 0,7 литра. Мужчина заметил, что его действия не имеют никакого оправдания. В настоящее время фигурант расследования арестован Благовещенским городским судом по ходатайству следственных органов.

На Софийской улице в результате ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи.

Фото и видео: Telegram / Пресс-служба прокуратуры Амурской области, РИА Новости