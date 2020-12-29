Обвиняемых в покушении на убийство трёх человек в Выборге суд отпустил домой

В декабре 2020 года обвиняемые без причин напали на компанию из трех человек, в том числе на полицейского.

Суд в Выборге в Ленинградской области отказал следователям в заключении под стражу двух участников группы, обвиняемых в покушении на убийство троих человек, в том числе полицейского. Обвиняемые были отправлены под домашний арест, сообщил Следком.

Ранее в главке МВД по Петербургу и области сообщали, что 14 января в Выборге сотрудники угрозыска задержали шестерых мужчин. Их подозревали в том, что в декабре 2020 года они без причин напали на компанию из трех человек, в том числе на полицейского, который тогда не исполнял служебные обязанности. Полицейский представился нападавшим, после этого в него выстрелили из травматического оружия.

Сотрудник МВД обратился в больницу, злоумышленники приехали туда и угрожали ему расправой, если он расскажет об инциденте. В домах у подозреваемых нашли множество огнестрельного, холодного оружия и полицейскую форму.

Петербуржец проведет четыре года в колонии за покушение на сбыт психотропа.

Фото: Piter.tv