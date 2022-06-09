Обвиняемые в ДНР в наемничестве граждане Великобритании и Марокко частично признали вину

Генпрокуратура не исключила смертной казни для фигурантов дела.

Обвиняемые в Донецкой народной республике в наемничестве граждане Великобритании и Марокко частично признали свою вину. Речь идет о британцах по имени Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также о марокканце Саадуне Брагиме. Мужчины принимали участие в боевых действия в составе Вооруженных формирований Украины. Уголовное дело по существу рассматривается в Верховном суде ДНР.

В пресс-службе инстанции уточнили, что в рамках процесса прошли прения сторон. В Генеральной прокуратуре республики ранее сообщали СМИ, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений по части 2 статьи 34, статьи 323 и статьи 430 УК ДНР. Речь идет о насильственном удержании власти и наемничестве, совершенном группой лиц. Представитель ведомства Виктор Гаврилов не исключил того, что в качестве наказания в отношении иностранных наемников может быть применено наказание в виде смертной казни.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

