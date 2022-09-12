Обвиняемая в преступлениях против учеников педагог уволилась еще в июне

Учительница с обвинениями в совращении ушла из школы Петербурга летом.

Учительница одной из школ Санкт-Петербурга, обвиняемая в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, прекратила работу в образовательном учреждении еще летом 2025 года. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района города.

В администрации Выборгского района уточнили, что педагог не работает в школе с июня 2025 года. Дополнительные сведения по делу в районной администрации комментировать не стали, отметив, что соответствующая информация находится в компетенции следственных органов.

Директор учебного заведения в разговоре с изданием подтвердила, что учительница уволилась по собственному желанию летом 2025 года. По словам руководителя школы, на момент увольнения претензий к работе педагога не высказывалось.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении бывшей учительницы продолжается.

Фото: Piter.TV