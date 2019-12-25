Обвиняемая в похищении сына и трое ее подельников предстанут перед судом в Петербурге

По версии следствия, обвиняемая, ошибочно полагая, что ее сын страдает наркотической зависимостью, решила самостоятельно передать его на лечение в реабилитационный центр в Московской области.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех лиц. Они обвиняются в похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемая, ошибочно полагая, что ее сын страдает наркотической зависимостью, решила самостоятельно передать его на лечение в реабилитационный центр в Московской области. Поэтому утром 12 августа 2021 года из данной организации к дому на Товарищеском проспекте, где проживал её сын, прибыли трое волонтеров. Женщина выманила сына из квартиры, а волонтеры, избивая молодого человека, принудительно вывели его из подъезда, затолкали в машину и увезли.

О данном преступлении в полицию сообщила девушка потерпевшего, которая стала свидетелем похищения. Через несколько часов автомобиль был остановлен сотрудниками полиции в Московской области, потерпевший был освобожден, а похитители задержаны.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что бывший бухгалтер администрации Московского района отделалась условным сроком за хищение 7 млн.

Фото: Piter.tv