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Бывший бухгалтер администрации Московского района отделалась условным сроком за хищение 7 млн
Сегодня, 9:41
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Бывший бухгалтер администрации Московского района отделалась условным сроком за хищение 7 млн

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Суд установил, что Габурова вносила недостоверные сведения в документацию, на основании которой выплачивалась зарплата.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении бывшего бухгалтера администрации Московского района Лианы Габуровой. Её признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что Габурова вносила недостоверные сведения в документацию, на основании которой выплачивалась зарплата. Она получила заработную плату за людей, которые никогда не работали в районном Центре физической культуры и школе № 484.

В общей сложности обвиняемая таким способом получила 7,3 млн рублей. Она свою вину признала. Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4,5 года.

Также в суде Петербурга рассмотрят дело о хищении лекарств для онкобольных на 4 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: бухгалтер, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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