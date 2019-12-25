В Петербурге женщину обвиняют в организации притона для занятия проституцией

По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемая организовала притон для занятия проституцией в арендованной квартире в одном из домов на проспекте Ветеранов.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летней уроженки одной из стран ближнего зарубежья. Она обвиняется в организации занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемая организовала притон для занятия проституцией в арендованной квартире в одном из домов на проспекте Ветеранов. К занятию проституцией было 4 четыре девушки.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге за полгода завели более 20 уголовных дел за проституцию.

Фото: Piter.tv