Обвиненного во взрыве в Академии Можайского подполковника оставили в ВС

Рифат Закиров почти полностью оправился от полученных в тот день травм.

Подполковнику Рифату Закирову, которого обвинили в апрельском взрыве в Академии Можайского, становится лучше. Об этом 14 января рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на друга семьи Анатолия Лебедева.

Лебедев сказал, что Закиров почти оправился от полученных во время взрыва ранений и контузии, а также все еще числится в преподавательском составе академии и не уволен из Вооруженных сил России (ВС).

После взрыва в военной Академии Можайского 2 апреля 2019 года пострадали четыре сотрудника, в том числе и Закиров. Позднее военный заявил сотрудникам ФСБ о своей причастности ко взрыву, на мужчину завели уголовное дело о хищении взрывчатки, незаконном изготовлении бомбы и нарушении правил обращения с ней. Есть версия, что мужчина пошел на такой шаг из-за проблем с квартирой. Результаты психиатрической экспертизы, призванной определить вменяемость Закирова в тот день, пока неизвестны.

По словам военного собеседника издания, для увольнения подполковника из ВС нет прописанных законом причин, однако нужно дождаться решения суда.

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Фото: Piter.TV