Угнанный "Ренж Ровер" смогли остановить два десятка полицейских пуль

Водитель пытался скрыться от стражей порядка в лесополосе.

Нерадивого водителя-жаворонка на КАД полиции пришлось преследовать со стрельбой: из оружия стражи порядка выпустили порядка 19 пуль. Об этом 14 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Грубо нарушающего ПДД "Ренж Ровер" полиция заметила на участке КАД от Дачного проспекта в сторону Софийской улицы около шести утра. Требование остановиться водитель проигнорировал и только увеличил скорость, из-за чего полиции пришлось пуститься за гонщиком в погоню. Полицейские выстрелили в воздух, а затем по колесам машины. На Московском шоссе иномарка наехала на припаркованную "Шкоду", после чего водитель выскочил из машины в лесополосу. Там 31-летнего мужчину задержали.

Отмечается, что злоумышленник может быть матерым угонщиком: в машине полиция обнаружила специальное оборудование для похищения машин, а сама иномарка невольно уехала от хозяина из Московского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, как петербуржец лишился смартфона, спасая от угона каршеринг.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД