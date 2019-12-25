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Обвинение запросило для Юлии Галяминой 3 года колонии
Сегодня, 14:50
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matveyvn

Обвинение запросило для Юлии Галяминой 3 года колонии

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Обвинитель считает, что исправление Галяминовй возможно только в условиях изоляции.

Обвинение запросило для муниципального депутата из Москвы Юлии Галяминой 3 года колонии. Об этом подсудимая написала в своих социальных сетях. Дело слушается в Тверском районном суде.

Галямину обвиняют в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Прокурор Ирина Васильева попросила учесть степень общественной опасности преступления, а также уровень вреда здоровью и имуществу граждан. Обвинитель считает, что исправление Галяминовй возможно только в условиях изоляции с реальным лишением свободы.

Ранее мы писали, что к сотрудникам "Открытой России" и муниципальному депутату Юлии Галяминой пришли с обыском.

Видео: YouTube / sotavision

 

Теги: прокурор, суд, юлия галямина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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