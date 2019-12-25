Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна могут отправить в колонию на 16 лет

Кроме того, обвинение просит штраф в размере 60 млн рублей и запрет занимать должности на госслужбе сроком на семь лет.

В Куйбышевском районном суде завершились прения по уголовному делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна и еще восьми фигурантов. Их обвиняют во взятках и мошенничестве. Об этом пишет Объединенная пресс-служба городских судов.

Обвинение запросило для Оганесяна 16 лет в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 60 млн рублей и запрет занимать должности на госслужбе сроком на семь лет. Еще восемь фигурантов также могут посадить за решетку и оштрафовать на крупную сумму денег. Кроме того, обвинение просит удовлетворить гражданский иск ООО "Инжтрансстрой-СПб" на сумму более 50 млн рублей.

По версии следствия, Оганесян организовал преступную группу и получил от руководителя компании "Театрально — декорационные мастерские" (ТДМ) взятку более чем 22 млн рублей. За эти деньги бывший вице-губернатор пообещал посодействовать в получении контракта.

Кроме того, Оганесяна подозревают в присвоении аванса в 50 млн рублей и еще одном взятничестве. Обвинение считает, что чиновник получил от главы компании "Стройэлектромонтаж-5" деньги за помощь при заключении контрактов на подсветку "Газпром Арены".

Свою вину подозреваемый отрицает.

Фото: Piter.TV