Оганесян отрицает свою причастность ко взяткам и хищениям на "Газпром Арене"

Вместе с Оганесяном по делу проходят еще восемь человек.

Куйбышевский районный суд начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна. Мужчину обвиняют в мошенничестве и коррупции при строительстве "Газпром Арены". Об этом пишет ТАСС.

Прокурор зачитал обвинение. Оганесян вину не признал. Вместе с ним по делу проходят еще восемь человек. В их числе бывший замглавы комитета по строительству Александр Янчик.

По версии следствия, Оганесян организовал преступную группу и получил от руководителя компании "Театрально — декорационные мастерские" (ТДМ) взятку в размере более чем 22 млн рублей. За эти деньги бывший вице-губернатор должен был посодействовать в получении контракта.

Кроме того, Оганесяна подозревают в присвоении аванса в 50 млн рублей и еще одном взятничестве. Обвинение считает, что чиновник получил от главы компании "Стройэлектромонтаж-5" деньги за помощь при заключении контрактов на подсветку "Газпром Арены".

Ранее мы писали, что на петербургского таможенника завели уголовное дело за взятку.

Фото: Piter.TV