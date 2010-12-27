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На петербургского таможенника завели уголовное дело за взятку
Сегодня, 12:09
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himif

На петербургского таможенника завели уголовное дело за взятку

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Инспектор предлагал скрыть за деньги найденные при досмотре нарушения.

Сотрудники службы по противодействию коррупции пресекли попытку получения взятки в Балтийской таможне, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Инспектор таможенного поста Гавань вымогал взятку за сокрытие в актах досмотра найденных нарушений.

Подозреваемый угрожал представителю коммерческой организации изъятием ввозимого товара и потребовал взятку в 50 тыс. рублей. За это он пообещал незаконно не указывать в акте досмотра выявленные нарушения таможенного законодательства.

Инспектор поста получил потребованную сумму за свои незаконные действия, после чего его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство взятки".

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Фото: pixabay

Теги: взятка, петербург, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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