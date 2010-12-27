Угроза убийства дочери обернулась петербуржцу реальным сроком

Петербуржца Анатолия Громова признали виновным по статье "угроза убийством", сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.
Суд установил, что в ходе ссоры со своей дочерью мужчина вооружился монтировкой и начал угрожать ей убийством. Девушка испугалась за свою жизнь, ведь угроза имела риск осуществиться – ранее мужчина был судим за убийство.
В ходе следствия злоумышленник признал свою вину. Ситуацию отягчило наличие непогашенной судимости в момент этого преступления. Теперь его ждет восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Piter.tv писали, что в Петербурге трое мужчин похитили и изнасиловали приезжую из Казахстана.
Фото: Piter.tv
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