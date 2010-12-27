  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Угроза убийства дочери обернулась петербуржцу реальным сроком
Сегодня, 11:32
103
himif

Угроза убийства дочери обернулась петербуржцу реальным сроком

0 0

Петербуржца Анатолия Громова признали виновным по статье "угроза убийством", сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга. 

Суд установил, что в ходе ссоры со своей дочерью мужчина вооружился монтировкой и начал угрожать ей убийством. Девушка испугалась за свою жизнь, ведь угроза имела риск осуществиться – ранее мужчина был судим за убийство. 

В ходе следствия злоумышленник признал свою вину. Ситуацию отягчило наличие непогашенной судимости в момент этого преступления. Теперь его ждет восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. 

Ранее в Piter.tv писали, что в Петербурге трое мужчин похитили и изнасиловали приезжую из Казахстана.

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии