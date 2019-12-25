Обуховский завод в Петербурге поглотил 2 радиотехнических предприятия

В результате было создано АО "СЗРЦ Концерна ВКО "Алмаз–Антей" – Обуховский завод".

В состав Обуховского завода вошли 2 петербургских предприятия: речь идёт об АО "Завод радиотехнического оборудования" (ЗРТО) и АО "Ордена Трудового Красного Знамени ВНИИ радиоаппаратуры" (ВНИИРА). Об этом свидетельствуют данные СПАРК.

Оба завода прекратили работу как самостоятельные предприятия.

В результате слияния было создано АО "СЗРЦ Концерна ВКО "Алмаз–Антей" – Обуховский завод". Его возглавил Михаил Подвязников.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти открылся крупнейший вагоноремонтный завод в России.

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