В Ленобласти открылся крупнейший вагоноремонтный завод в России

Его проектная мощность составляет 30 тысяч вагонов и более 36 тысяч колесных пар в год.

В Ленинградской области открылся крупнейший вагоноремонтный завод. Новое промышленное предприятие в Волосовском районе обеспечит работой 1,5 тысячи человек. В торжественном запуске производства принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Соглашение с "Новотрансом" о строительстве вагоноремонтного завода было подписано в 2019 году на площадке ПМЭФ. Компания "Новотранс" создала полный цикл оборота вагонов – от обеспечения погрузки-разгрузки до ремонта.

Балтийский вагоноремонтный завод (БВРЗ) будет осуществлять комплексное обслуживание грузовых вагонов в Северо-Западном федеральном округе. Его проектная мощность составляет 30 тысяч вагонов и более 36 тысяч колесных пар в год. Это делает БВРЗ одним из крупнейших вагоноремонтных заводов в России.

Фото: администрация Ленобласти