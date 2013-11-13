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Ежегодно более 2 тыс. петербуржцев обучаются в центре воспитания “Авангард”
Сегодня, 17:07
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kraratau27

Ежегодно более 2 тыс. петербуржцев обучаются в центре воспитания “Авангард”

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В Петербурге центр был создан в 2014 году.

В субботу, 15 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов провёл совещание с высшими должностными лицами российских регионов под руководством Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

В ходе видеоконференции обсуждался ход выполнения поручения президента России Владимира Путина. Так, глава страны поручил создать в административных центрах регионов и в городах с населением свыше 100 тыс. человек учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард".

Как отметил Беглов, ежегодно более 2000 старшеклассников Петербурга проходят учебные сборы в центре военно-патриотического воспитания "Авангард". 

В Петербурге центр был создан в 2014 году. Он действует при участии состава регионального отделения ДОСААФ при поддержке городского правительства. Преподавателями центра являются офицеры в запасе, которые каждую неделю обучают около 200 человек. 

Ранее мы писали, что Беглов и Чибис обсудили перспективы сотрудничества. 

Фото: gov.spb.ru 

Теги: авангард, беглов, совещание, центр
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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