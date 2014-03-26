Беглов и Чибис обсудили перспективы сотрудничества

Главы регионов пришли к тому, что необходимо сотрудничать в сфере культуры и внутреннего туризма.

В пятницу, 14 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках рабочей встречи обсудил дальнейшее сотрудничество с главой Мурманской области Андреем Чибисом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Отмечается, что особое внимание главы уделили арктическому направлению.

Беглов отметил, что два города тесно связаны друг с другом. Именно по этой причине взаимодействие между регионами должно быть более интенсивным.

Губернатор Северной столицы напомнил, что на петербургских верфях полным ходом идёт строительство кораблей и судов для Арктики. А военные образовательные учреждения готовят офицеров для Северного флота. К тому же, на данный момент в городе подготавливают кадры по специальностям, которые актуальны в Заполярье.

Петербург оказывает информационную поддержку по мерам стимулирования молодых специалистов в рамках программы Правительства Мурманской области "На Севере жить". Пресс-служба Смольного.

Напомним, с февраля 2021 года на пяти рекламных экранах в центральной части Петербурга транслируются видеоролики о туризме в Мурманской области. Главы регионов пришли к тому, что необходимо сотрудничать в сфере культуры и внутреннего туризма.

Ранее мы писали, что губернатор Александр Беглов и обер-бургомистр Дрездена Дирк Хильберт на рабочей встрече в Петербурге обсудили перспективы сотрудничества между городами.

Фото: gov.spb.ru