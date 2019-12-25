Обсуждение бюджета в парламенте Сенегала закончилось дракой

Политика Эми Ндиайе ударили ногой в живот, пострадавшая госпитализирована.

Обсуждение государственного бюджета в парламенте Сенегала закончилось дракой между депутатами. Соответствующее заявление сделали местные журналисты, опубликовав видеозапись с места инцидента. Уточняется, что на заседании велась видеозапись. Авторы издания Senego уточнили, что в ходе бытового конфликта пострадала одна из политиков - Эми Ндиайе (в кадре это женщина в желтом платье). Ее оппонент по политическим взглядам Серин Мустафу Си ударил пострадавшую ногой по животу. Из силы этого противостояния упала как женщина, так и сам нападавший. Позже пострадавшую увезли в больницу.

Этот поступок не должен остаться безнаказанным. мнение членов парламента Сенегала

Также один из депутатов по имени Амината Гуйе потребовал участников драки принести публичные извинения, а в противном случае пообещал, что его коллеги лишатся права выступать в парламенте. Гуйе также обратилась ко всем женщинам-политикой с просьбой проявить с ней солидарность, несмотря на возможные политические расхождения.

Во время матча "Зенита" со "Спартаком" произошла массовая драка.

Фото и видео: Telegram / На видео видно