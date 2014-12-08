Во время матча "Зенита" со "Спартаком" произошла массовая драка

Залючительный матч в этом году "Зенита" со "Спартаком" завершился массовой потасовкой. Игра оказалась весьма яркой и горячей. Футболисты обеих команд нарушали правила. Об этом сообщили наши читатели.
Дрались в этот раз не болельщики, а спортсмены. Сразу после свистка главного арбитра Владимира Москалева кулаками начали размахивать полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос и форвард "Спартака" Квинси Промес.
На стадионе "Газпром-Арена" произошла драка. Добавим, что некоторые пинали друг друга ногами. Например, Родригао и Николсон.
Игра завершилась победой сине-бело-голубых.
Фото: Телеграм / ФК "Зенит"
Видео: Mash
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