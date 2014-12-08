Во время матча "Зенита" со "Спартаком" произошла массовая драка

Сразу после свистка главного арбитра Владимира Москалева кулаками начали размахивать полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос и форвард "Спартака" Квинси Промес.

Залючительный матч в этом году "Зенита" со "Спартаком" завершился массовой потасовкой. Игра оказалась весьма яркой и горячей. Футболисты обеих команд нарушали правила. Об этом сообщили наши читатели.

Дрались в этот раз не болельщики, а спортсмены. Сразу после свистка главного арбитра Владимира Москалева кулаками начали размахивать полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос и форвард "Спартака" Квинси Промес.

На стадионе "Газпром-Арена" произошла драка. Добавим, что некоторые пинали друг друга ногами. Например, Родригао и Николсон.

Игра завершилась победой сине-бело-голубых.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

Видео: Mash