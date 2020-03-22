Обслуживание двигателя танка Т-80У на Кипре показали на видео

Военнослужащие республики дают высокую оценку ТТХ этих боевых машин.

Нацгвардия Кипра на своем канале в Youtube опубликовала видео, на котором показано обслуживание двигателя танка Т-80У. Данная модель военной техники положительно зарекомендовала себя в рядах армии государства. Об этом пишет "Российская газета".

Военнослужащие республики дают высокую оценку тактико-техническим характеристикам этих танков.

В ролике представлено обслуживание двигателя ГТД-1250. Можно заметить, на этот процесс у военнослужащих тратится не так много времени. На видео также показано, что "сердце" бронированной боевой машины устанавливается внутрь танка с помощью крана.

Ранее в Черном море испытали легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1".

Видео: Youtube / National Guard Cyprus