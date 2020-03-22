Обслуживание двигателя танка Т-80У на Кипре показали на видео

Нацгвардия Кипра на своем канале в Youtube опубликовала видео, на котором показано обслуживание двигателя танка Т-80У. Данная модель военной техники положительно зарекомендовала себя в рядах армии государства. Об этом пишет "Российская газета".
Военнослужащие республики дают высокую оценку тактико-техническим характеристикам этих танков.
В ролике представлено обслуживание двигателя ГТД-1250. Можно заметить, на этот процесс у военнослужащих тратится не так много времени. На видео также показано, что "сердце" бронированной боевой машины устанавливается внутрь танка с помощью крана.
Ранее в Черном море испытали легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1".
Видео: Youtube / National Guard Cyprus
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