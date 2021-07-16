Машина успешно прошла первый этап госиспытаний.

В Черном море испытали легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1". Об этом рассказали представители пресс-службы Ростеха. По данным специалистов, техника успешно прошла первый этап государственных испытаний в морских условиях. Второй этап начнется в ближайшее время. Машине придется показать работу 125-мм пушки и ее возможности в условиях штиля и при волнении моря до трех баллов.

"Спрут-СДМ1" показал высокие водоходные качества и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями. пресс-служба Ростеха

"Спрут-СДМ1" не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90. При этом подвижность боевой машины превосходит характеристики БДМ-4М. Техника необходима для проведения разведки, маневренной обороны, формировании водных преград, во время морских десантных операций. В первую очередь плавающий танк создан для вооружения ВДВ РФ. Также потенциальными покупателями могут стать армии Индии, стран Азии и Ближнего Востока.

В Сибири испытают новый плавающий танк "Спрут-СДМ1".

Фото и видео: YouTube/Ростех