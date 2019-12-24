Общежитие петербургской Консерватории разрисовали свастикой и оскорблениями

Общежитие петербургской Консерватории разрисовали свастикой и националистическими лозунгами. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Надписи оскорбительного характера в адрес иностранцев, которые проживают в общежитии на Зенитчиков, 7, появились утром 21 апреля. Их во время обхода заметил комендант общежития. На стенах также были нанесены изображения свастики и призывы к расправе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.TV
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