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Общежитие петербургской Консерватории разрисовали свастикой и оскорблениями
Сегодня, 11:51
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nastya960

Общежитие петербургской Консерватории разрисовали свастикой и оскорблениями

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В общежитии на Зенитчиков живут иностранные студенты.

Общежитие петербургской Консерватории разрисовали свастикой и националистическими лозунгами. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Надписи оскорбительного характера в адрес иностранцев, которые проживают  в общежитии на Зенитчиков, 7, появились утром 21 апреля. Их во время обхода заметил комендант общежития. На стенах также были нанесены изображения свастики и призывы к расправе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV

Теги: консерватория, свастика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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