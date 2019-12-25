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Общежитие СПбГУ дезинфицируют в связи с положительным тестом студентки на коронавирус
Сегодня, 16:45
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Общежитие СПбГУ дезинфицируют в связи с положительным тестом студентки на коронавирус

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В общежитии будет организовано дежурство фельдшера.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что общежитие СПбГУ дезинфицируют в связи с положительным тестом студентки на коронавирус. Об этом заявил начальник Управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Михайлов.

Отмечается, что зараженная студентка проживала в комнате одна, так как её соседки уехали домой на период дистанционного обучения.

"В настоящее время она изолирована в медицинском учреждении",

—отметил Михайлов.

В настоящее время, комнаты студентки и места общего пользования проходят всю необходимую дезинфекцию. 

Ранее мы сообщали о том, что военные провели дезинфекцию зданий Адмиралтейства.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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