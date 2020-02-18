В Петербурге отремонтируют общежитие Архитектурно-строительного университета

В здании заменят напольное покрытие, обшивку потолка, двери и др.

На набережной реки Фонтанки в Петербурге отремонтируют общежитие №4 Архитектурно-строительного университета. Положительное заключение выдала Главгосэкспертиза России.

В 7-этажном здании площадью 6720 квадратных метров заменят гидро- и пароизоляцию чердачного перекрытия, а также шлаковую засыпку на современные теплоизоляционные материалы. Кроме того, в общежитии обновят напольное покрытие, отделку стен и обшивку пола, заменят двери, оконные откосы и подоконники, перила на лестничных клетках и др. Деньги на ремонт будут выделены из федерального бюджета.

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Фото: gge.ru