Общество "Знание" открыло первый в России образовательно-просветительский хаб

Хаб расположен на территории Ярославской области и Москвы.

Российское общество "Знание" открыло образовательно-просветительский хаб "Москва — Ярославская область". Презентация проекта состоялась на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. Известно, что хаб разработан для школьников и студентов. На первом этапе программа объединит общество "Знание", Ярославский государственный технический университет, лицей № 86 в Ярославле и школу №12 города Рыбинска. Посещать аудитории участники смогут в дистанционном режиме при помощи системы видеоконференции.

Хаб позволит учащемуся в любой точки России получить доступ к лучшему лектору, преподавателю. Любовь Духанина, заместитель председателя наблюдательного совета "Знания"

Известно, что проект удалось реализовать на основе решений компании Cisco и при поддержке системного интегратора CTI. База системы - это платформа для удаленного взаимодействия Cisco Webex.

Кибербезопасность планируют преподавать в школах на уроках ОБЖ и технологии.

Фото: Piter.tv

