Общество "Знание" открыло первый в России образовательно-просветительский хаб

Российское общество "Знание" открыло образовательно-просветительский хаб "Москва — Ярославская область". Презентация проекта состоялась на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. Известно, что хаб разработан для школьников и студентов. На первом этапе программа объединит общество "Знание", Ярославский государственный технический университет, лицей № 86 в Ярославле и школу №12 города Рыбинска. Посещать аудитории участники смогут в дистанционном режиме при помощи системы видеоконференции.
Хаб позволит учащемуся в любой точки России получить доступ к лучшему лектору, преподавателю.
Любовь Духанина, заместитель председателя наблюдательного совета "Знания"
Известно, что проект удалось реализовать на основе решений компании Cisco и при поддержке системного интегратора CTI. База системы - это платформа для удаленного взаимодействия Cisco Webex.
Кибербезопасность планируют преподавать в школах на уроках ОБЖ и технологии.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все