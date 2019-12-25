Максут Шадаев рассказал о востребованности данных навыков среди школьников.

Кибербезопасность планируют преподавать в школах на уроках ОБЖ и технологии. Об этом участникам просветительского марафона "Новое знание" рассказал глава российской Минцифры Максут Шадаев. По данным чиновника, власти страны обсуждают возможность интеграции преподавания кибергигиены в сетке существующей учебной программы. К вопросу также подключились представители Минпросвещения.

У нас ест предварительно согласованные предложения. Мы не можем увеличивать нагрузку, особенно в начальной школе на детей. Поэтому, скорее, вопрос стоит, в какой из предметов дополнительно, заменив содержание, вставить. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

По мнению эксперта, лучшим вариантом для него видится включение вопроса о кибербезопасности в школьные предметы ОБЖ и технологии. Шадаев призвал воспитывать в детях киберкультуру в раннем возрасте. В идеальном варианте данным вопросам будет уделено около 50% всего времени программы ОБЖ. На технологии же ученики могут получить навыки безопасного использования цифровых сервисов. Сейчас, по словам Шадаева, в РФ существует запрос на такое обучение.

Россияне смогут встать на учет по месту пребывания через "Госуслуги".

Фото: Piter.tv