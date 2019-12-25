Общественник не одобрил онлайн-продажу самозанятыми чужих товаров

Общественник отметил, что самозанятость стала облечённой деятельностью с точки зрения регистрации, снятия с учета и налогообложения форма бизнеса.

Депутаты Госдумы РФ выступили с предложением о разрешении самозанятым торговать на маркеплейсах не только своей, но и чужой продукцией. Инициативу не поддержал председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков. Свою точку зрения он объяснил в беседе с телеканалом "360".

Здесь целесообразно все-таки не менять действующее законодательство, а наоборот, помогать самозанятым переходить в статус индивидуальных предпринимателей. Система налогообложения там одинаковая. Сергей Песков, председатель общественного движения "Труд"

Общественник отметил, что самозанятость стала облечённой деятельностью с точки зрения регистрации, снятия с учета и налогообложения форма бизнеса. После прохождения этого этапа следует форма „индивидуальный предприниматель", по которой тоже не так сложно встать на учет и заключить договор с любым маркетплейсом, уверен Песков.

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