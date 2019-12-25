РЭО собрал решения по обращению с промышленными отходами

В Альбоме содержатся 25 реализованных проектов по использованию вторичных ресурсов и вторичного сырья. Ещё три проекта находятся в стадии проектирования.

Российский экологический оператор (РЭО) м Минпромторг РФ представили совместный Альбом типовых технических решений по обращению с отходами, образующимися в отраслях промышленности. Об этом информирует телеканал "360".

Проект пополнили примеры действующих производств по утилизации вторичных ресурсов, а также по производству продукции из них и из вторсырья. Аналогичный Альбом РЭО посвятил обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По словам гендиректора организации Дениса Буцаева, им продолжают пользоваться органы исполнительной власти субъектов страны, а также инвесторы для планирования проектов по обращению с ТКО.

Новый Альбом касается обращения с отходами в отраслях металлургической, химической, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, промышленности строительных материалов, а также электронной промышленности и микроэлектроники. В нём содержатся 25 реализованных проектов по использованию вторичных ресурсов и вторичного сырья. Ещё три проекта находятся в стадии проектирования.

Ранее мы сообщили о том, что более 40% текстильных отходов могут уходить в секонд-хенд.

Фото: РЭО