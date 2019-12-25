РЭО: более 40% текстильных отходов могут уходить в секонд-хенд

Для реализации задумки необходимо присвоить данному классу отходов специальный код.

Ненужная одежда может сохраняться в обороте, реставрироваться и сдаваться в аренду. Кроме того, её можно направлять в секонд-хенды. В международной практике объём текстильных составляет не менее 40%. Об этом заявил советник гендиректора по специальным проектам Российского экологического оператора (РЭО) Георгий Петришин на площадке "Экономично = Экологично" в ходе совещания "Отходы текстиля и обуви, ФККО". Об этом сообщил телеканал "360".

Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс". Как уточнил Петришин, одежда может быть утилизирована механическим или химическим путём только при полной утрате потребительских свойств. Таким образом, необходимо идти по пути максимального снижения объёма текстильных отходов.

Руководитель заключил, что для реализации задумки необходимо присвоить данному классу отходов специальный код.

Ранее мы сообщили о том, что Зелёная премия приняла более 3,8 тыс. заявок в 2023 году.

Фото: РЭО