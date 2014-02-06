Зелёная премия приняла более 3,8 тыс. заявок в 2023 году

В 2023 году Российскому экологическому оператору (РЭО) было передано 3808 заявок на Зёленую премию. Как пишет телеканал "360", сбор подошёл к концу, а состав жюри решили расширить.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, 1900 из поданных заявок связаны с номинацией "Общественные и волонтерские проекты". Число заявок в сравнении с прошлым годом возросло примерно в 1 тыс. раз. За это время появилось больше проектов в области экологии, обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла.
Шорт-листы разместят на сайте Зелёной премии и передадут жюри 9 ноября.
Ранее мы сообщили о том, что за 2023 год РЭО создал 82 цифровых двойника мусорных полигонов.
Фото: РЭО
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