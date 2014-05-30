За 2023 год РЭО создал 82 цифровых двойника мусорных полигонов

В общей сложности до 2024 года планируется создать 100 цифровых моделей объектов размещения ТКО более чем в 30-ти субьектах РФ.

Российский экологический оператор (РЭО) провёл облёты 82 объектов захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) за 2023 год. По результатам исследований для каждого из них был создан цифровой двойник. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

Руководитель отметил, что за прошлый год по заказу РЭО были проведены работы по воздушному лазерному сканированию в 62 субъектах РФ по 496 объектам. В сентябре 2023 года программа облётов была расширена. Также руководители объяснил, что цифровые двойники полигонов необходимы для оценки остаточной вместимости, формирования рекомендаций по укреплению откосов и т.д..

В общей сложности до 2024 года планируется создать 100 цифровых моделей объектов размещения ТКО более чем в 30-ти субьектах РФ.

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