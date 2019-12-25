Общественный транспорт Петербурга перешел в режим выходного дня

В Северной столице общественный транспорт переходит на режим работы выходного дня. Об ограничениях работы в новогоднюю ночь напомнил заместитель председателя комитета по транспорту Валерий Молодец.
Напомним, что впервые за много лет в Петербурге в ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт не будет работать. Также Молодец заявил, что 6 и 7 ночь также, как и в новогодние праздники, принято решение ограничить работу и наземного транспорта в ночное время.
Аналогичные ограничения коснутся метрополитена.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург впервые встретит Новый год в онлайн-формате.
Фото: Piter.tv
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