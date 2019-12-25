Общественный транспорт Петербурга перешел в режим выходного дня

Впервые за несколько лет в ночь с 31 декабря на 1 января пассажиры не смогут воспользоваться транспортом.

В Северной столице общественный транспорт переходит на режим работы выходного дня. Об ограничениях работы в новогоднюю ночь напомнил заместитель председателя комитета по транспорту Валерий Молодец.

Напомним, что впервые за много лет в Петербурге в ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт не будет работать. Также Молодец заявил, что 6 и 7 ночь также, как и в новогодние праздники, принято решение ограничить работу и наземного транспорта в ночное время.

Аналогичные ограничения коснутся метрополитена.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург впервые встретит Новый год в онлайн-формате.

Фото: Piter.tv