Мероприятие проводится с целью своевременного технического обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах.

Общественный совет по ЖКХ Выборгского района проведет круглый стол. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Круглый стол соберут в преддверии новогодних праздников. Заседание состоится 16 декабря в 14:00 по адресу: улица Советская, 12. На встречу приедут представители АО "Газпром газораспределение", Госжилнадзор, руководители управляющих компаний города Выборга, а также представители ТСЖ и администрации Выборгского района.

Собственники смогут узнать, как правильно пользоваться газом в коммунально-бытовых нуждах и задать любые интересующие вопросы. Круглый стол пройдет в кабинете №30.

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