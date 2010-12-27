Прощание с Николаем Солодкиным состоится в субботу, 14 декабря, в 12:00 в Константино-Еленинском женском монастыре, расположенном по адресу: Выборгский район, поселок Ленинское, улица Советская, 44.

В среду, 11 сентября, на 72-ом году жизни скончался заслуженный работник сельского хозяйства Николай Солодкин. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Николай Солодкин закончил Ленинградский ветеринарный институт. Свою карьеру начал с главного ветеринарного врача в совхозе "Ленинский". За хорошую работу и организаторские способности коллектив сельхозпредприятия "Нива" избрал его руководителем. Затем, в течение 12 лет он возглавлял СПК "Коопхоз "Нива", которое многие годы было известно, как лучшее молочное сельхозпредприятие района.

Всю жизнь он посвятил сельскому хозяйству Выборгского района. Его награждали грамотами и медалями. Также он имел звание "Заслуженный работник сельского хозяйства России". Администрация МО "Выборгский район" выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Федровича Солодкина.

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