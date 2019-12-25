Общественные туалеты в центре Петербурга будут работать в новогодние праздники

Работать будут туалеты, расположенные Василеостровском, Центральном и Адмиралтейском районах.

В Петербурге несколько общественных туалетов "Водоканала" будут работать в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

С 9:00 31 декабря до 6:00 января, а также с 9:00 6 января и до 6:00 7 января будут туалеты в Василеостровском, Центральном и Адмиралтейском районах. Адреса опубликованы на сайте предприятия.

Уже с 1 января общественные туалеты станут бесплатными. Отныне возмещать затраты на обслуживание туалетов будет Смольный.

Сегодня в ведении предприятия находятся 651 общественный туалет (214 из них стационарных), 34 модульных туалета с накопительными емкостями для установки в садах и парках, 21 передвижной санитарно-гигиенический комплекс на базе автомобильного шасси, 291 передвижной туалет и 91 сетевой модульный туалет.

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