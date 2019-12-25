  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Безработным жителям Ленобласти предлагают участие в программе общественных работ
Сегодня, 10:43
143
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Безработным жителям Ленобласти предлагают участие в программе общественных работ

0 0

C начала 2023 года безработным в регионе предлагают более широкий список видов деятельности.

Сотрудники Центров занятости населения в Ленинградской области предлагают безработным жителям региона принять участие в программе общественных работ в рамках нацпроекта "Демография". По данным пресс-службы областного комитета по труду и занятости населения, работу таким образом уже нашли 545 жителей региона. Свыше 50% из них трудоустроены на постоянной основе.

Чаще всего при участии в общественных работах жители региона осуществляют озеленение и благоустройство территорий, участвуют в развитии туристической инфраструктуры населённых пунктов и социальной работе.

Как добавили в ведомстве, с начала 2023 года безработным в регионе предлагают более широкий список видов деятельности. В том числе, в перечень входят профессии киоскера, фотографа, экскурсовода, рекламного агента, консультанта в сфере туризма.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти заключено больше 30 тысяч договоров на догазификацию.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии