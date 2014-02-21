В Ленобласти заключено больше 30 тысяч договоров на догазификацию

Ленинградская область приближается к завершению программы догазификации, которая стартовала несколько лет назад.

На сегодняшний день уже заключено 30 070 договоров по догазификации, из которых 19 752 уже успешно выполнены. Об этом пишет ЛенТВ.

Работы по проведению газопроводов к домам местных жителей проводятся ежедневно, сообщает председатель регионального комитета по топливно-энергетическому комплексу, Сергей Морозов. Успешный прогресс программы связан с предоставлением субсидий от Ленобласти, которые составляют от 180 до 300 тысяч рублей и направляются на работы внутри домов и участков.

Прием заявок на догазификацию оказывается простым и удобным процессом: жители Ленинградской области могут подать заявку через портал Единого оператора газификации, а также на сайтах "Газпром газораспределение Ленинградская область" и Госуслуги.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе ЛО заработали четыре котельные на газу.

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