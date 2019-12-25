В Выборгском районе ЛО заработали четыре котельные на газу

В Ленинградской области заработали четыре котельные на газовом топливе.

В Выборгском районе Ленобласти начался отопительный сезон на газу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Четыре котельные – в Гаврилово, Прудах, Рябово и Красной Долине – уже работают на газу. Это повышает надежность работы котельных и улучшает экологическую обстановку в регионе.

Главный по теплу в Ленобласти Сергей Морозов лично проверил работу котельных и отметил, что перевод на газ позволяет сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. В ближайшие годы планируется перевести еще четыре котельные на газ, чтобы улучшить условия жизни жителей региона и сохранить окружающую среду.

Ранее сообщалось, что специалисты по догазификации в Ленобласти посетили почти 90% потенциальных абонентов.

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